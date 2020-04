Duitse politie rolt met invallen in Noordrijn-Westfalen mogelijke IS-cel op

De Duitse politie heeft vanochtend vier terreurverdachten opgepakt. Dat gebeurde op meerdere plaatsen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De mannen, in de leeftijd van 27 tot 32 jaar, komen oorspronkelijk uit Tadzjikistan.

Volgens de Duitse justitie waren ze van plan om uit naam van terreurorganisatie IS aanslagen te plegen in Duitsland. Ze zouden het hebben voorzien op Amerikaanse militairen en op een criticus van de islam in Duitsland. Om hun plannen te financieren, zouden de mannen een huurmoord willen plegen.

Instructies voor bomgordel

Bij de invallen in de woningen van de verdachten zijn vuurwapens gevonden. Ook werden bij een verdachte instructies gevonden voor het maken van een bomgordel.

De verdachten worden in de loop van de dag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die moet dan bepalen of ze langer worden vastgehouden. Er is ook nog een vijfde verdachte, maar deze man zit al sinds maart vorig jaar vast vanwege een andere zaak. Hij wordt gezien als de oprichter van de terreurcel.