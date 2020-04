Minder omzet voor ASML, zoals verwacht

Bij chipmachinefabrikant ASML leven nog geen grote zorgen, maar het bedrijf maakte wel minder omzet vanwege corona gerelateerde problemen. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf over het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Eerder dit jaar ging ASML nog uit van een omzet van minstens 3,1 miljard euro, maar twee weken geleden kondigde het bedrijf al aan dat die door de omstandigheden terug kon vallen tot tussen de 2,4 en 2,5 miljard. Het werd 2,44 miljard euro.

Transportproblemen

Op drie punten zit de corona-crisis het bedrijf dwars, volgens topman Peter Wennink. Doordat mensen en goederen niet vrij over de grenzen konden reizen, is ten eerste de levering van machines aan sommige klanten vertraagd. Daarnaast waren er wat problemen met de toelevering aan ASML zelf, van materialen die het bedrijf nodig had om machines te produceren.

Het derde punt is vooral boekhoudkundig. "Sommige klanten hebben ons gevraagd om de levering van machines te versnellen", zegt Wennink. Dat deden ze omdat ze bang zijn dat ze door transportbeperkingen de systemen anders niet op tijd ontvangen.

Omdat het bedrijf de machines dan al naar de klant stuurt nog voordat alle afrondende tests gedaan zijn, mogen ze nog niet meetellen in de omzet. Komende kwartalen tellen ze dan gewoon bij de andere omzet op.

Nog een annuleringen

Met de vraag naar machines zit het voorlopig nog goed, volgens de topman. Ook zijn er nog geen bestaande bestellingen geannuleerd. Toch geeft hij vanwege alle onzekerheden nog geen indicatie voor de omzet in de rest van het jaar.

Overigens meldde het bedrijf geen nieuwe informatie over exportvergunningen van de eigen zogeheten EUV-machines aan China, waar eerder dit jaar veel om te doen was.