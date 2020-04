Verkiezingen in Zuid-Korea ondanks corona, 'de democratie is heilig'

In Zuid-Korea zijn vandaag gewoon parlementsverkiezingen, ondanks de coronacrisis. Er zijn wel voorzorgsmaatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo heeft een kwart van de 44 miljoen stemgerechtigden al voor vandaag zijn stem uitgebracht, om drukte bij het stembureau te voorkomen.

Mensen met verhoging worden apart gezet, legt correspondent Sjoerd den Daas uit. "Iedereen wordt getemperatuurd en mensen wier temperatuur hoger is dan 37,5 graden worden naar een apart stemhokje geleid. Verder is een mondkapje verplicht, moet iedereen zijn handen desinfecteren en minstens een meter afstand houden."

Democratie is heilig

Volgens Den Daas zal er in Zuid-Korea ongetwijfeld zijn nagedacht over uitstel van de verkiezingen, maar past dat absoluut niet in de cultuur van het land. "Het uitstellen van de verkiezingen is in Zuid-Korea nog nooit gebeurd. Zelfs tijdens de Koreaanse oorlog aan het begin van de jaren 50 gingen ze gewoon door. De democratie is heilig."

De Zuid-Koreaanse overheid is na de uitbraak van het coronavirus direct begonnen met veelvuldig testen en het isoleren van mensen die besmet zijn. Het land heeft 10.600 officieel vastgestelde besmettingen en er zijn 225 doden. Dat is beduidend minder dan bijvoorbeeld in Nederland, waar ook veel minder wordt getest.

President Moon hoopt te profiteren

Volgens Den Daas mag president Moon hopen dat zijn Democratische Partij de grootste partij blijft. "Hij stond er aanvankelijk niet zo goed op omdat er weinig banen zijn gecreëerd en hij weinig vooruitgang heeft geboekt tijdens zijn ontmoetingen met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Nu wil hij zijn daadkrachtige corona-aanpak verzilveren met een overwinning."

President Moon zal die ook nodig hebben. Wanneer zijn Democratische Partij de grootste partij blijft, kan hij zijn hervormingsplannen voor de economie doorzetten. Anders wordt dat een stuk lastiger.