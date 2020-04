Veel meer twintigers en dertigers omgekomen bij verkeersongelukken

Vorig jaar zijn minder mensen in het verkeer omgekomen dan in 2018, maar onder twintigers en dertigers nam het aantal verkeersdoden juist met een kwart toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2019 kwamen 185 twintigers en dertigers om het leven. Een jaar eerder waren het er nog 147. De meesten kwamen om bij een auto-ongeluk. Ook verongelukten in deze leeftijdsgroep relatief veel motorrijders en bromfietsers.

Vorig jaar overleden in totaal 661 mensen in het verkeer, 17 minder dan in 2018. Vooral mannen waren het slachtoffer van een verkeersongeluk.

De meeste slachtoffers vielen volgens het CBS in Noord-Brabant. In Zeeland, Flevoland en Groningen kwamen relatief weinig mensen om in het verkeer.