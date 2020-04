Zij gingen terug naar de zorg, 'ik moest en zou helpen in de crisis'

Ook in ziekenhuizen is er vraag naar extra zorgpersoneel. Najla van Veen heeft zich aangemeld en kon direct aan de slag op de intensive care, de plek die ze eerder had verlaten. "Na zeven jaar op de IC kreeg ik meer interesse in de strategische en beleidsmatige kant van de zorg. Na een studie kon ik aan de slag bij een koepel van zorginstellingen."

Toen ze op tv beelden zag van uit Italiaanse ziekenhuizen, viel het haar op dat patiënten op hun buik werden beademd. "Dit liet voor mij zien hoe heftig het virus is en dat het in Nederland ook voor een crisis zou zorgen", vertelt Van Veen. "We hebben al te maken met een tekort aan zorgpersoneel. Ik moest en zou helpen, daarom heb ik mij aangemeld."

Buddy op de IC

Van Veen werkt nu twee dagen per week als buddy op de IC, twee dagen per week doet zij haar reguliere werk. "Op de IC heb je veel te maken met leven en dood, dat is zwaar", zegt Van Veen. "Ik vond het erg spannend om weer te beginnen en of ik het emotioneel wel weer aan zou kunnen." Volgens Van Veen is werken op de IC vooral mentaal heftig. "Je hebt te maken met ernstig zieke mensen, waarvan je niet weet of ze wel weer beter worden."

Ze ziet veel verschil met het werk dat zij voorheen op de IC deed. "Het eerste wat mij opviel was de medicatie die patiënten kregen en de hoge beademingsdruk. Ik heb voorheen veel mensen met een longontsteking behandeld, maar een longontsteking veroorzaakt door covid-19 is wel echt anders, het is een stuk heftiger", vertelt Van Veen. "Ook dat mensen op hun buik worden beademd, dat was altijd één van de laatste stappen die genomen werd." Wat nu ook anders is, is het beschermende pak dat ze draagt. "Dat is echt wel wennen."