Vermoedelijk menselijke resten gevonden in put in Amsterdam

Bij werkzaamheden aan de Zeebergweg in Amsterdam zijn aan het eind van de middag in een rioleringsput mogelijk menselijke resten gevonden. Zowel de recherche als de forensische opsporing is op locatie en doet onderzoek.

De politie Amsterdam laat weten dat de eerste prioriteit is om vast te stellen of het echt menselijke resten zijn. Daarna wordt onderzocht aan wie de resten toebehoorden. Vervolgens wordt gekeken naar de doodsoorzaak.

De resultaten van het onderzoek laten mogelijk nog even op zich wachten. Het vermoeden is dat de resten al langere tijd in de put lagen.