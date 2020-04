Positieve reacties op terugkeer politiehond Bumper op sociale media

De Mechelse herder werd door de politie in Rotterdam opgeleid tot politiehond. Vorig jaar was het nog de vraag of hij het examen zou halen. Dat is inmiddels gelukt. Toch behoort hij volgens zijn baasje Verwegen niet tot de top van de politiehonden. "Zijn beet is iets te onrustig. Dat betekent dat hij bij het bijten iets te veel schade toebrengt aan een verdachte. Slecht is hij dan weer niet. Hij is prima voor de eredivisie, maar niet goed genoeg voor de Champions League", zegt Verwegen.

De politie ziet dat Bumper voor veel positiviteit op sociale media zorgt. "Hij is een mooi uithangbord voor de politie Rotterdam."

Vorig jaar viel Bumper in de prijzen bij de Best Social Awards. Daar won hij een prijs in de categorie voor het Beste Dier.