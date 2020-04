Podcast De Dag: Houdt corona Trump in het Witte Huis?

De Amerikaanse president Trump hoopte dat de coronacrisis met Pasen voorbij zou zijn, maar juist afgelopen weekend werd de VS officieel het land met de meeste coronadoden ter wereld. Meer dan 22.000 mensen zijn er door het virus overleden en meer dan een half miljoen mensen raakten besmet. Trump trok tijdens zijn laatste persconferentie alles uit de kast om het beeld recht te zetten dat hij de coronacrisis niet goed heeft aangepakt. Hij botste hard met journalisten, haalde uit naar de democraten en liet een video zien met fragmenten uit de media van de afgelopen tijd waaruit zou blijken dat hij het van meet af aan bij het rechte eind had, en dat de media daar verkeerd over hebben bericht.

Hoe doet Trump het: toont hij het leiderschap dat nodig is om zijn land door deze crisis te leiden en is het genoeg om herkozen te worden als president? Hoe kan het dat het zorgsysteem van de grootste economie ter wereld volledig vastloopt en dat juist het financiële hart van Amerika, New York, zo hard getroffen wordt? In podcast De Dag praten we erover met de Nederlandse intensive care-arts in New York Jan Blokker en met Amerikadeskundige en journalist bij EenVandaag Simone Tukker.