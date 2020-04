Schietstoel gevechtsvliegtuig per ongeluk geactiveerd tijdens rondvlucht

Een 64-jarige Fransman heeft zichzelf per ongeluk gelanceerd met zijn schietstoel toen hij als passagier in een straaljager zat. Hij schoot met 500 kilometer per uur uit het toestel toen hij zich schrap wilde zetten en hierdoor aan een hendel naast zijn stoel trok. De man kon veilig landen door zijn parachute.

De vlucht in het gevechtsvliegtuig Dassault Rafale B was een cadeau van de collega's van de man. Het toestel heeft een topsnelheid van zo'n 1400 kilometer per uur. Hij had nog nooit eerder in een militair vliegtuig gevlogen en was erg gespannen, maar durfde zijn cadeau niet te weigeren.

Tijdens het opstijgen raakte de man in paniek en greep hij naar iets om zich vast te houden. Dat bleek de hendel te zijn waardoor de schietstoel werd geactiveerd. De piloot had ook gelanceerd moeten worden, maar dit gebeurde niet door een technische fout in het vliegtuig. Hij kon het toestel daardoor wel veilig aan de grond zetten.

Slechte veiligheidscontroles

Het incident gebeurde vorig jaar maart in het Franse Saint-Dizier, maar is nu pas bekend geworden. De Franse luchtvaartautoriteit heeft de eerste conclusies van het onderzoek naar het incident naar buiten heeft gebracht.

Uit dat onderzoek blijkt dat de veiligheidscontroles niet goed waren uitgevoerd. De man mocht zelf zijn uitrusting aanpassen, waardoor zijn helm en zuurstofmasker niet goed waren bevestigd. Tijdens de lancering verloor hij daardoor zijn helm. Ook beschikte de man niet over de verplichte medische verklaring om mee te mogen vliegen.

Het onderzoek loopt nog. Of er consequenties volgen na het opmerkelijke incident is nog niet duidelijk.