Wekdienst 14/4: Tweede Kamer bespreekt noodpakket • Ideeënbus voor corona-app sluit

Wat heb je gemist?

President Trump heeft in een briefing fel uitgehaald naar mensen die zijn coronabeleid bekritiseren. Hij reageerde onder meer op een reconstructie van The New York Times waaruit naar voren kwam dat Trump allerlei adviezen en waarschuwingen naast zich neer heeft gelegd.

Eerder zei viroloog en topadviseur Fauci dat er levens gered hadden kunnen worden als de lockdown eerder was ingegaan. De president retweette een bericht waarin werd opgeroepen Fauci te ontslaan, maar vandaag noemde Trump de viroloog weer een "geweldige vent".

Ander nieuws uit de nacht

Bouterse biedt excuses aan voor overtreden coronarichtlijnen: op een filmpje is te zien dat hij bij een ontmoeting met jongeren niet voldoende afstand houdt. Hij zegt nu dat het "een spontane situatie" was die volgens hem uit de hand liep.

Opnieuw branden in zendmasten, nu in Almere: volgens de brandweer waren het kleine branden die snel geblust konden worden. De afgelopen tijd zijn er meer branden gesticht bij telefoonmasten.

530 xtc-pillen tussen de puzzelstukjes: een vrouw in het Noord-Hollandse Niedorp vond in een doos die ze vier jaar geleden al kreeg thuisbezorgd 530 xtc-pillen. De politie probeert nu alsnog uit te zoeken hoe de drugs bij de vrouw terechtgekomen zijn en waar de pillen vandaan komen.

Grondlegger Dirk van den Broek-supermarkten op 96-jarige leeftijd overleden: Dirk van den Broek begon in 1939 op een melkkar in Amsterdam. Na allerlei uitbreidingen en fusies heeft de keten ruim 200 winkels en meer dan 22.000 medewerkers.

En dan nog even dit

Deze arts moest op Tweede Paasdag werken in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk en wilde er iets bijzonders van maken. Hij nam zijn viool mee en zorgde voor wat afleiding voor de patiënten op de isolatie-afdelingen.

Het ziekenhuis zette de beelden op Facebook: