Nieuwe sprinkhanenplaag in Oost-Afrika op komst, Ethiopië zwaar getroffen

De sprinkhanenplaag die Oost-Afrika al maanden teistert, heeft waarschijnlijk alleen al in Ethiopië geleid tot een miljoen mensen die voedselhulp moeten krijgen. Dat zegt de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO. Volgens de organisatie hebben de sprinkhanen al 200.000 hectare aan landbouwgrond en oogsten verwoest en is er 150 miljoen euro nodig.

Ondertussen maakt Oost-Afrika zich op voor een nieuwe sprinkhanengolf. Miljarden sprinkhanen verplaatsen zich in zwermen met groottes van soms wel 2400 vierkante kilometer, zo groot als de provincie Flevoland, en eten de gewassen op in landen als Djibouti, Kenia, Eritrea en Tanzania. In Ethiopië heeft de eerste plaag geleid tot enorme verliezen aan tarwe en mais. Ook is er veel minder land beschikbaar voor vee.

Mogelijk twintig keer zo groot

De tweede golf van sprinkhanen wordt mogelijk twintig keer zo groot als de eerste, zo zei de VN eerder. Het is volgens de organisatie een "ongekende dreiging" voor de voedselvoorziening en het levensonderhoud in het gebied.

"De huidige situatie in Oost-Afrika blijft extreem alarmerend, zeker nu in Kenia, Somalië en Zuid-Ethiopië zich nieuwe zwermen vormen", zegt de VN. De insecten kunnen vliegen zo'n 150 kilometer per dag, en eten in die periode net zoveel als hun eigen lichaamsgewicht.

In combinatie met het coronavirus kan dat leiden tot een catastrofe, zeggen ze in Kenia: