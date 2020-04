Automobilisten vernielen slagbomen, crossen in beschermd natuurgebied

Vier bestuurders zijn in een beschermd natuurgebied bij Bergen op Zoom aangehouden. Ze hadden slagbomen vernield om op het terrein te gaan crossen.

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij boswachter Erik de Jonge, die getipt werd door een wandelaar. "Dat gaat een pittige sanctie worden. Ze hebben één of twee slagbomen vernield om er te komen. Deze zandvlakte is een hotspot voor broedende nachtzwaluwen en boomleeuweriken en is daarom afgesloten voor publiek", zegt De Jonge tegen Omroep Brabant.

Bekijk in deze tweet de video die de boswachter maakte van de terreinwagens: