Dodental door wervelwinden Verenigde Staten loopt op

Het dodental van de wervelwinden in de Verenigde Staten is opgelopen naar negentien. Honderden huizen zijn beschadigd geraakt.

Het noodweer bestreek een gebied van tien staten, van de zuidelijke staten Texas en Louisiana tot de Appalachen, een berggebied honderden kilometers richting het noordoosten.

In de staat Mississippi zijn elf mensen overleden, in Georgia zes. In zowel de staten Arkansas als South Carolina is een dode onder het puin van een woning uit gehaald.

750.000 huishoudens zonder stroom

De wind raasde de hele nacht en dat leidde tot overstromingen en modderstromen in bergachtige gebieden. Volgens een website die stroomuitval bijhoudt zaten 750.000 huishoudens zonder elektriciteit. Bij de nationale weerdienst zijn honderden berichten binnengekomen over omgevallen bomen, die de daken van huizen hebben doorboord.

Autoriteiten in een aantal staten stonden voor een dilemma: het handhaven van coronamaatregelen of mensen bescherming bieden tegen de storm in gemeenschappelijke schuilplaatsen. In Alabama koos de gouverneur voor het laatste. Dat leverde taferelen op van mensen die met mondkapjes op dicht op elkaar gepakt zaten in een stormschuilplaats.

Het noodweer is nog niet achter de rug in de VS. Meteorologen verwachten later vandaag wervelwinden en hagel in het noordwesten van het land.