Rotterdamse politie neemt 28 rijbewijzen in één weekend in

De verkeerspolitie in Rotterdam heeft dit paasweekend 28 rijbewijzen ingenomen. Alle bestuurders reden flink te hard. De hoogst gemeten snelheid lag op 221 kilometer per uur, na correctie.

Vooral op de A15 werd te hard gereden. Volgens regionale omroep Rijnmond is het niet duidelijk of de bestuurders overdag of 's nachts werden bekeurd. Overdag ligt de maximale snelheid tegenwoordig op 100 kilometer per uur, na zeven uur 's avonds is dat op sommige wegen 120 of 130.

Op Twitter doet de politie zijn beklag: