'Historische' oliedeal is rond, 'maar het is de vraag of het genoeg is'

Voor wie nog de auto pakt, is de prijs aan de pomp een meevaller. Hoe anders is dat voor olieproducerende landen en bedrijven: door de coronacrisis is de olieprijs zo hard gedaald, dat ze in de problemen dreigen te komen.

Na vier dagen onderhandelen is een grote groep olielanden het nu eens geworden over hoe ver de oliekraan dicht moet, om de prijs weer op te drijven. Ze hebben afgesproken vanaf mei een kleine 10 miljoen vaten per dag minder te produceren. Dat is zo'n 10 procent van het totaal, en in omvang ruim de grootste productiebeperking ooit.

Ook nieuw is dat de Verenigde Staten en andere grote olieproducenten als Noorwegen, Canada en Brazilië zeggen mee te doen, ook al is nog onduidelijk om hoeveel vaten het in hun geval gaat. Tot nu werden afspraken over olie alleen gemaakt tussen de OPEC-landen en later Rusland.