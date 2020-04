Rustige en overzichtelijke Tweede Paasdag, wel drukte bij bouwmarkt Den Haag

Rond het middaguur was het "tamelijk rustig en overzichtelijk" in Nederland, volgens burgemeester Bruls van Nijmegen, die ook voorzitter is van het Veiligheidsberaad. "Het is wel nodig dat handhavers zoals de politie en boa's er zijn om zo nodig op te treden", zegt hij. Bruls benadrukt dat dit geen definitief beeld is, omdat de dag pas halverwege is.

Bollenvelden

Aan de oproep om thuis te blijven, gaven bewonderaars van de bollenvelden vandaag in tegenstelling tot gisteren wél gehoor. Er kwamen een stuk minder mensen af op de Bollensteek om foto's van de bloemen te maken. Om bezoekers verder weg te houden, gaan bollenkwekers de bloemen dit jaar eerder weghalen.

Bouwmarkt Hornbach riep winkelend publiek eerder al op alleen te komen. "Maak er geen gezinsuitje van en laat kinderen thuis", is te lezen op de website. Ook zijn de openingstijden van de winkels aangepast en is er een maximumaantal klanten toegestaan in de winkels. Dat leidt tot files en rijen.

Bruls had opgeroepen om ook vandaag niets te ondernemen, afgezien van "een boodschap of een ommetje". Hij begrijpt dat veel mensen door het koelere weer de behoefte hebben om naar een tuincentrum of woonwinkel te gaan. "Maar de boodschap blijft hetzelfde: blijf zoveel mogelijk thuis."