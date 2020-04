Franse lockdown vermoedelijk verlengd tot 10 mei

De Franse president Macron spreekt vanavond het land toe over de maatregelen tegen de corona-uitbraak. De verwachting is dat ze zeker tot 10 mei worden verlengd.

Als dat klopt, duurt het nog weken voordat de Fransen weer de straat op mogen, noodzakelijke uitstapjes uitgezonderd. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete van 135 euro. Ook de uitgaansgelegenheden en niet-essentiële winkels blijven dicht. In Franse media wordt gespeculeerd dat scholen zelfs pas op 1 september weer beginnen.

Afvlakking

De toespraak komt op een moment dat de maatregelen effect lijken te krijgen en de coronagrafieken lijken af te vlakken. Zo werden gisteren minder doden gerapporteerd dan zaterdag, zowel binnen als buiten de ziekenhuizen. Ook werden voor de vierde dag op rij minder mensen op de intensive care opgenomen.

In totaal zijn nu bijna 15.500 Fransen aan de gevolgen van covid-19 overleden. Dat is inclusief de sterfgevallen in verzorgingshuizen. Vooral in Parijs en omgeving slaat het virus hard toe.

Aan de regels blijven houden

De verwachting is dat Macron zijn landgenoten op het hart zal drukken om zich aan de regels te blijven houden. Hij zal waarschijnlijk ook ingaan op zijn plannen om de economie weer op gang te brengen als de coronacrisis voorbij is.

De confinement, de Franse variant van de lockdown, ging in op 17 maart en zou in eerste instantie tot 15 april duren.