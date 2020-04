Bewoners vrijstaand huis Zundert overvallen, drie daders gevlucht

Drie overvallers hebben vannacht de bewoners van een vrijstaand huis in de Noord-Brabantse plaats Zundert overvallen. Niemand raakte gewond.

Het is volgens Omroep Brabant niet duidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt in de woning aan de Meirseweg. De politie is op zoek naar het drietal, dat te voet op de vlucht sloeg.

De overval werd rond 03.30 uur gemeld bij de politie.