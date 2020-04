Plofkraak en poging tot plofkraak in Amsterdam

In Amsterdam is vannacht een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van Rabobank in het stadsdeel Osdorp. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt. De politie komt later vandaag met meer informatie.

Ook is geprobeerd een geldautomaat op te blazen in een ander deel van de stad, op de Oostelijke Handelskade. Ook daar doet de politie nog onderzoek naar.