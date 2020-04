22 coronadoden in Joods zorgcentrum Amsterdam

In een Joodse zorgcentrum in de Amsterdamse wijk Buitenveldert zijn 22 van de 120 bewoners overleden aan het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van het betreffende verzorgingshuis Beth Shalom na berichtgeving in het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Nog eens vijftien bewoners zijn positief getest op corona of vertonen symptomen van de ziekte. Ze zijn geïsoleerd van de rest.

Het was al bekend dat het virus slachtoffers heeft gemaakt in het gebouw; vorige week meldde het Parool al dat vijftien bewoners van het bejaardenhuis waren overleden. De eerste besmetting zou rond 10 maart zijn geweest.

Poerim-viering

Het Nieuw Israëlietisch Weekblad en het Parool leggen een verband met een Poerim-viering op 9 maart, waar zo'n dertig bewoners bij aanwezig waren. "Veel mensen van buitenaf komen gebruikelijk op het Poerimfeest in Beth Shalom af, onder wie veel jongeren", zei een betrokkene die op 9 maart de synagogedienst leidde in het Parool. "Bewoners zitten in de ontmoetingsruimte op de begane grond dicht op elkaar. Er wordt gegeten, muziek gemaakt en gedanst. Het is dan ook drukker in huis dan op een gewone dag. Poerim is ook best een uitbundig feest, een soort carnaval light."

Een woordvoerder van het centrum benadrukt dat bewoners ook op een ander moment besmet kunnen zijn geraakt. "We zijn pas op slot gegaan toen dat landelijk werd afgekondigd, en dat was daarna."

Hersteld

De woordvoerder zegt dat het zorgcentrum het hoge aantal sterfgevallen betreurt. "We vinden het heel erg. Gelukkig zijn ook zeven bewoners hersteld en zijn er sinds vorige week zondag geen nieuwe gevallen meer bij gekomen."

Hij laat weten dat de instelling voldoende mondkapjes en beschermend materiaal in huis heeft voor de medewerkers.