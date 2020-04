Verdriet over uitstel herdenking bevrijding Westerbork

Toch is Kamp Westerbork deze dagen niet helemaal verlaten, soms komen enkele mensen naar het kampterrein. Ze hebben een behoefte om juist nu in Westerbork stil te staan bij wat er is gebeurd, bij de naasten die niet zijn teruggekeerd.

Heilig

Voor de overlevenden is herdenken van groot belang. Zoals voor Eva Weijl (1935) uit Amsterdam: "De plek is heilig voor mij. Ze hebben me niet te pakken gekregen. Ik leef, ik ben er en ik moet het verhaal levend houden."

Eva was 6 jaar oud toen zij met haar ouders naar Westerbork werd gedeporteerd. "Ik was bevoorrecht. Mijn ouders probeerden altijd de ellende van me weg te houden en ik heb nooit vreselijke drama's gezien".

Samen hebben ze de oorlog overleefd en de bevrijding in Westerbork meegemaakt. Pas later werd haar duidelijk op wat voor verschrikkelijke plek ze is geweest. Nu geeft ze lezingen op scholen in Duitsland, onder meer in de omgeving van Kleef waar haar vader was geboren.

Virry de Vries Roblès (1932) uit Harderwijk zou een van de sprekers zijn tijdens de herdenking. Ook zij heeft de bevrijding meegemaakt in Kamp Westerbork, na er drie jaar te hebben gezeten met haar ouders en broertje. Haar herinneringen zijn verdrietig. "Mijn broertje is in het kamp geboren en als mijn ouders moesten werken bleef ik op hem passen. Het was vreselijk. Je wist niet of je er de volgende dag nog was. Je moest opdrachten uitvoeren, of je ze nu begreep of niet. Niemand vertelde je wat. Dat kun je aan kinderen van vandaag nauwelijks nog uitleggen."

Begrip

De Vries Roblès begrijpt dat de herdenking nu niet kan plaatsvinden. "Herdenken is belangrijk, we moeten dat in ere houden, vooral voor de mensen die het niet hebben overleefd. Maar ik leg me erbij neer: ik ga niet treuren over dingen die niet kunnen. Ik ben een overlever."

Ze hoopt dat deze coronacrisis ook iets goeds brengt: "Ik hoop dat de corona jongere generaties wakker schudt. Dat dit een signaal is dat de gemeenschapszin weer naar boven komt. Vooral jonge mensen vergeten dat weleens: die zijn vooral bezig met wat ze zelf willen en hebben. En als iets kapot is, gooien ze het weg en kopen ze iets nieuws. Ik hoop dat ze hierdoor ontdekken dat we ook oog voor elkaar moeten hebben en voor onze omgeving. Dat is de zin van het leven."