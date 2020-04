In Washington hoef je niet lang te zoeken naar kleine en grote drama's

Het gaat niet altijd goed. Een andere populaire plek is het lange wandelpad met kersenbloesembomen vlak bij The National Mall, de kilometerslange strook waaromheen alle grote musea, het Witte Huis en het Capitool zijn gevestigd.

Washingtonians leken even genoeg te hebben gehad van hun vrijwillige opsluiting in hun huizen en trokken op een zonnige zondag er massaal op uit om de kersenbloesems te bewonderen. De politie greep in en stuurde iedereen naar huis. Het wandelpad is nu afgezet met politielinten en de National Guard is ingezet om ongehoorzame burgers weg te jagen. Het is een surreëel beeld: zwaarbewapende soldaten die kersenbloesems bewaken in de hoofdstad van Amerika.

De bloei van de kersenbloesem luidt doorgaans de lente in, wanneer de inwoners de koude wintermaanden van zich afschudden en weer de straat opgaan om de vele parken te bezoeken. Maar Washington is een spookstad geworden. The Mall, de grote monumenten, de Smithsonian musea, het Witte Huis, Capitol Hill: het zijn normaal de drukste plekken in de stad. Nu zijn ze grotendeels verlaten.