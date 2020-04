Onderzoek bevestigt: Dak AZ-stadion stortte in door meerdere fouten

Het dak van het AZ-stadion is ingestort als gevolg van een reeks van oorzaken. Ontwerpfouten, te zwakke lassen en zwakke plekken door eerdere stormen zijn de belangrijkste oorzaken, concludeert ingenieursbureau Royal Haskoning DHV in een onderzoek waarover NH Nieuws schrijft.

Het onderzoek werd in opdracht van de voetbalclub uitgevoerd.

Een deel van het dak van het AFAS-stadion kwam op 10 augustus vorig jaar naar beneden. Er stond die dag een harde zuidwestelijke wind. Niemand raakte gewond.

Eind augustus was al bekend dat het dak voor de instorting vermoedelijk al verzwakt was. Ook was duidelijk dat er bij het ontwerp dingen waren fout gegaan. Zo bleek dat er geen rekening gehouden was met een neerwaartse belasting voor de wind.

Onderzoek afgerond

De onderzoeksresultaten verschillen niet veel van de bevindingen in augustus, maar nu is het onderzoek dus afgerond en de resultaten zijn definitief.

AZ is blij met de duidelijkheid. "Het is fijn dat Royal HaskoningDHV de oorzaak van het gedeeltelijk instorten van het dak zo zorgvuldig heeft onderzocht", reageert AZ's Algemeen Directeur Robert Eenhoorn.

"Nu kunnen we een nieuwe stap gaan zetten. In samenspraak met alle relevante partijen richten we ons nu op de toekomst en gaan we hard aan de slag zodra we de corona-crisis achter ons hebben gelaten."

Spelen in stadion ADO Den Haag

Na het instorten van het dak moest AZ een groot deel van de eerste seizoenshelft thuiswedstrijden in het station van ADO Den Haag spelen. Nadat het dak bijna helemaal weggehaald was, konden er vanaf december weer wedstrijden in Alkmaar gespeeld worden. De club heeft een vergunning gekregen om een nieuw dak te bouwen.