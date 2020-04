Conductrice bespuugd en geslagen op station Amersfoort

Een conductrice is gisteren op NS-station Amersfoort door een man geslagen en bespuugd toen ze aan het werk was. De vrouw heeft last van haar wang en maakt zich zorgen over haar gezondheid. De man riep dat hij corona heeft, meldt RTV Utrecht.

Volgens de politie dacht de conductrice dat de man die gisteren op haar af kwam, iets wilde vragen. Ze keek hem aan, maar hij zei dat ze voor zich moest kijken, zich niet met hem moest bemoeien en normaal moest doen. Toen de vrouw daar een opmerking over maakte, kwam de man dreigend op haar af.

De conductrice zei dat hij afstand moest houden maar de man spuugde haar twee keer in het gezicht, gevolgd door een vuistslag. Terwijl hij de trein instapte zei hij nog dat hij haar zou opwachten.

Beveiligers van de NS haalden de man van het toilet, waar hij zich had verstopt. Ook toen bleef de man agressief en opnieuw probeerde hij te spugen. De politie moest hem daarom afvoeren met een deken over zijn hoofd. Ook op het politiebureau bleef hij agressief.