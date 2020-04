Britse media: lot Boris Johnson was dubbeltje op z'n kant

"Ik kan ze niet genoeg bedanken. Ze hebben mijn leven gered", zei de Britse premier Johnson over het zorgpersoneel dat hem van maandag tot donderdag heeft behandeld op de intensive care. De eerste korte verklaring van Johnson sinds zijn ziekenhuisopname in verband met zijn coronabesmetting klinkt ernstiger dan de relatief positieve toon die de Britse regering de laatste dagen aansloeg.

Ook uit reconstructies in Britse media valt op te maken dat de zorgen over Johnsons gezondheid groot waren. "Het is fiftyfifty", zou afgelopen maandag binnen de regering de inschatting zijn geweest over zijn overlevingskansen, schrijft The Sunday Times. De kwaliteitskrant meldt net als The Mail on Sunday dat kabinetsleden hebben gebeden voor de 55-jarige Johnson.

In regeringsverklaringen werd toen nog vooral benadrukt dat de premier uit voorzorg was overgeplaatst naar de IC, in lijn met de eerdere verklaringen van Johnson zelf. Die had zijn klachten 'mild' en 'hinderlijk' genoemd, maar niet meer dan dat. Nu zeggen zijn vrienden en kennissen tegen Britse media dat ze hadden gewild dat Johnson eerder naar het ziekenhuis was gegaan.

'Morele zwakte'

The Guardian sprak met kennissen en (oud-)collega's van Johnson. Uit die gesprekken valt op te maken dat Johnson er zelf op aanstuurde dat de regering zijn ziekbed zo veel mogelijk relativeerde. Hij zou ziekte altijd al hebben gezien als uiting van morele zwakte, zegt de conservatieve oud-parlementariër Paul Goodman tegen de krant.

Johnson, biograaf en groot bewonderaar van Winston Churchill, zou zich net als de Britse oorlogspremier in crisistijd niet uit het veld willen laten slaan door persoonlijke tegenslag. Voor zijn ziekenhuisopname nam Johnson filmpjes op met zijn telefoon, waarin hij opgewekt vertelde over 'de strijd' van de regering tegen het virus. Vanuit thuisisolatie, hoestend en met koorts, werkte hij door.

Boris Johnson had het eind maart nog over milde klachten: