Jongeren vernielen politieauto's na kampvuurfeest in Fries bos

In Sint Jacobiparochie in de Friese gemeente Waadhoeke hebben jongeren afgelopen nacht twee politieauto's toegetakeld, meldt de politie. Dat gebeurde nadat agenten een einde hadden gemaakt aan een feest in een bos.

De agenten waren afgekomen op een melding van samenscholende jongeren. Ze bleken een kampvuurfeest te houden. Om in de buurt te komen moesten de agenten de auto's waarmee ze waren gekomen laten staan en 800 meter het bos in lopen. Toen de jongeren de agenten zagen, gingen de meesten ervandoor. Een paar bleven achter, met hen is de politie in gesprek gegaan.

Na het kampvuur te hebben gedoofd, keerden de agenten terug naar hun auto's. Daar stelden ze vast dat de buitenspiegels waren gesloopt en een band lek was geprikt. Ook zat er een deuk in een van de portieren.

Maling aan coronamaatregelen

"Volstrekt onacceptabel", noemt de politie de actie. "Het is allereerst zorgelijk dat deze jongeren maling hebben aan alle coronamaatregelen en ook hun eigen gezondheid en die van anderen niet serieus nemen. Bovendien vind ik het zeer laakbaar dat de vernielingen zijn gepleegd. Hierdoor hebben zij het politiewerk echt gefrustreerd", schrijft teamchef Thea van den Bos op Facebook.

Er loopt een onderzoek naar de jongeren. Van een aantal van hen is de naam bekend.