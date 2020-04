Wekdienst 12/4: Urbi-et-orbi op leeg plein • Politiecontrole langs de grens

En dan nog even dit:

Zondagmiddag blikt de NOS terug op het EK van 1992. Met onder anderen Dennis Bergkamp en Frank de Boer vormde Bryan Roy tijdens het kampioenschap de nieuwe generatie in de selectie van Oranje. "Van Basten was nooit zo goed als toen", herinnert Roy zich. "Hij was van een andere planeet. Maar ook Gullit, Rijkaard en Koeman waren zó goed", blikt Roy terug.

Oranje wist dat jaar in de derde groepswedstrijd aartsrivaal Duitsland uit te schakelen. Toch werd de ploeg geen kampioen. "Die wedstrijd tegen Duitsland was fantastisch, maar de uitschakeling is me van dit toernooi toch het meeste bijgebleven", aldus Roy. "We hadden Europees kampioen moeten worden."