Moordenaars stichter Bangladesh geëxecuteerd

In Bangladesh is de moordenaar van de stichter van het land geëxecuteerd. Abdul Majed doodde Sheikh Mujibur Rahman in 1975 maar wist jarenlang uit handen van justitie te blijven.

Mujibur Rahman was de eerste president van het land toen Bangladesh in 1972 onafhankelijk was geworden van Pakistan. Hij werd drie jaar later tijdens een staatsgreep samen met een groot deel van zijn gezin vermoord.

De daders werd lange tijd de hand boven het hoofd gehouden door opeenvolgende regimes in Bangladesh. Majed schuilde naar verluid lange tijd in India, maar werd afgelopen dinsdag in Dhaka, in Bangladesh, opgepakt nadat hij was teruggekeerd.

Opgehangen

Een rechtbank had hem in 1998 als ter dood veroordeeld voor zijn aandeel in de moordpartij. Die straf werd in 2009 bevestigd door het Hooggerechtshof. Majed kon daarom al kort na zijn arrestatie worden opgehangen.

In 2010 waren al vijf andere coupplegers geëxecuteerd. Vier anderen zijn nog op vrije voeten.

Rahman was de vader van de huidige premier van het land, Sheikh Hasina. Zij en haar zus overleefden het bloedbad doordat ze op dat moment in het buitenland waren.