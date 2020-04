Voortvluchtige gevangene gepakt na achtervolging door tuinen en woningen

In Amsterdam heeft de politie een voortvluchtige gevangene aangehouden.

De 32-jarige man, die veroordeeld was vanwege zware misdrijven, moest nog een jaar de cel in. Hij stond in de politiesystemen te boek als vuurwapengevaarlijk. Afgelopen zomer knipte hij tijdens een proefverlof zijn enkelband door.

De man werd vandaag in Amsterdam-Zuidoost op straat herkend door een agent. Eerst legitimeerde hij zich met het paspoort van iemand anders. Vervolgens rende hij weg, waarna er een achtervolging ontstond door tuinen en woningen.

Rond 18.15 uur werd de man aangehouden, nadat een agent een waarschuwingsschot had gelost.