Werkgevers en werknemers in VS: ‘Mes niet op, maar ín de keel’

Aan de andere kant staan werkgevers die gedwongen hun personeel hebben moeten ontslaan, soms na jaren van trouwe dienst. Een van hen is Thomas DeGeest. De Vlaming verkoopt sinds dertien jaar Luikse wafels in New York. Hij begon met één foodtruck, inmiddels is Wafels & Dinges een begrip in de Big Apple en Denver. "We hebben allemaal kleine kioskjes, met of zonder wielen", vertelt hij trots aan de telefoon.

Door de crisis heeft hij ze allemaal moeten sluiten - hopelijk slechts tijdelijk. "We leven vooral van toerisme, en dat is compleet opgedroogd", zegt hij. Hij wordt even stil. "We hebben voor ons personeel werkloosheidsuitkeringen moeten aanvragen. Je probeert dat zo lang mogelijk uit te stellen, totdat het mes je niet meer op de keel zit, maar ín de keel."

DeGeest spreekt zijn (ex-)personeel veel. De meesten worstelen met het aanvragen van overheidssteun. "In New York is het een drama. Ze hangen elke dag twee uur aan de lijn met instanties, zonder resultaat. In Colorado, waar we ook een vestiging hebben, gaat het veel sneller."

Met een klein groepje werkt hij vanuit Denver online door. Ze leveren hun wafels nu aan huis. Na de crisis hoopt DeGeest de rest van zijn personeel opnieuw in te kunnen huren. "Het is niet de eerste keer dat New York door een moeilijke periode gaat", zegt hij, doelend op 9/11 en orkaan Sandy in 2001. "De stad is veerkrachtig."