Zo gaan landen wereldwijd om met afscheid nemen in tijden van corona

Meneer Inocencio Montalban overleed op 2 april in zijn huis in Guayaquil, de grootste stad van Ecuador. Niemand kwam zijn stoffelijk overschot ophalen, tot wanhoop van zijn familie. Die filmde het lijk en publiceerden een noodkreet op sociale media.

Het is maar één van de gruwelverhalen uit Guayaquil, waar de zorg is ingestort door het coronavirus. Er is een tekort aan bedden, personeel en beademingsapparatuur. De mortuaria kunnen het grote aantal sterfgevallen niet aan, en door de schaarste is de prijs van houten doodskisten geëxplodeerd. De doden worden nu begraven in kartonnen dozen, op geïmproviseerde noodbegraafplaatsen. Sommige lichamen zijn in de chaos kwijtgeraakt.

Guayaquil is het epicentrum van de pandemie in Ecuador: de stad is goed voor grofweg zeventig procent van alle gevallen in het Zuid-Amerikaanse land. Officieel zijn er zo'n 7000 bevestigde besmettingen en bijna 300 doden, maar president Lenin Moreno geeft toe dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. De situatie in Guayaquil is een waarschuwing voor de rest van het continent: dit kan overal in Latijns-Amerika gebeuren. Daarom namen veel landen in de regio vergaande maatregelen.