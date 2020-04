Argentinië nog dieper in het rood door corona: 'Ene gat met andere gedicht'

De coronacrisis leidt naar verwachting wereldwijd tot een golf aan faillissementen. Door de economische impact van het virus zijn er niet alleen ondernemers die de rekening niet kunnen betalen, ook landen hebben het moeilijk.

Argentinië bijvoorbeeld. Het Latijns-Amerikaanse land liet afgelopen maandag weten tot 31 december geen schulden meer af te lossen. Het gaat om zo'n 4,5 miljard dollar - geld dat volgens de Argentijnse regering in het eigen land nodig is om de coronacrisis aan te pakken.

Argentinië zakt daardoor alleen maar dieper in het rood. Het land kampt namelijk al jaren met economische problemen. Eerdere regeringen gaven consequent meer geld uit dan er in de kas zat.

"Om de politieke beloftes waar te maken, is vaak veel geld uitgegeven dat er niet altijd was", zegt correspondent Marc Bessems. "De schulden liepen op en konden uiteindelijk niet meer terugbetaald worden. Dat leidde eerder tot financiële crises zoals die in 2001. Argentinië was failliet." Het was een economisch dieptepunt waar het land niet meer bovenop is gekomen.

En toen arriveerde het coronavirus. Argentinië heeft tot nu toe bijna 1800 besmettingen gerapporteerd; het officiële dodental staat op 70. Nog geen week nadat het eerste dodelijke slachtoffer viel, op 7 maart, stelde de regering een lockdown in: een maatregel die de al verzwakte Argentijnse economie nog verder onder druk zet.

Niet meer de moeite

Een nieuwe financiële crisis hangt in de lucht. Dat merken ook lokale ondernemers, zoals de Nederlander Ronald Pronk. Hij heeft sinds drie jaar een eigen restaurant in Buenos Aires, waar ook een Hollandse kroket op de menukaart staat. "Het ging al een tijdje wat minder door de voortdurende crisis in dit land. Tijdens de twee weken voordat de lockdown in ging, was het al niet de moeite waard om de zaak te openen. Ik zit ondertussen dus al vier weken zonder inkomsten."