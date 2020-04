Woutertje Pieterse Prijs voor beste kinderboek naar Bette Westera en Sylvia Weve

De Woutertje Pieterse Prijs voor het beste Nederlandstalige kinderboek van het afgelopen jaar gaat naar Uit elkaar van Bette Westera en Sylvia Weve. Ze krijgen een oorkonde en een bedrag van 15.000 euro. De winnaars werden bekendgemaakt in het radioprogramma De Taalstaat op NPO Radio 1.

Het boek gaat over het thema echtscheiding, dat in veel kinderlevens aan de orde is. Dat gebeurt op een luchtige manier. Volgens de jury, onder leiding van criticus Arjan Peters, is het een boek dat de tragiek niet ontkent, maar de feestelijkheid laat zegevieren. Het kan kinderen tot steun zijn en laten lachen.

"Alles aan dit boek is origineel en sprankelend", staat in het juryrapport, "met prettig-onaangepaste tekeningen en baldadige gedichten, waarin kinderen hoofdschuddend kijken naar de liefdescarrousel van de volwassenen, die hun kinderen soms lijken te vergeten, maar die hun kinderen soms ook een nieuw perspectief bieden."