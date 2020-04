Wekdienst 11/4: Maatregelen tijdens paasweekeinde • Beste Nederlandstalige kinderboek

Wat heb je gemist?

Binnenkort komen strafzaken mogelijk ook in de avonduren en in het weekend voor de rechter. Dat zei de hoogste baas van het Openbaar Ministerie vrijdagavond in Op1. Door de coronacrisis blijven er nu per week 5000 tot 6000 zaken op de plank liggen.

Vooral de lichtere zaken zoals winkeldiefstallen en vernielingen worden momenteel niet afgehandeld. De topman van het OM hoopt dat alle zaken alsnog behandeld zullen worden. "Onze inzet is dat niemand het recht ontloopt."