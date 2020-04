Drones en bredere winkelpaden: Pasen tijdens de anderhalvemetereconomie

Sommige winkels die eerder de deuren vrijwillig sloten vanwege corona, gaan de komende tijd weer vaker open. Wel met aangepaste opstellingen en personeel dat getraind is op de nieuwe situatie. Zo krijgen klanten in de winkels van Van Haren sinds kort bij binnenkomst een schoenlepel. Zijn de schoenlepels op, dan mag er niemand meer naar binnen. Ook worden klanten niet meer geholpen bij het schoenenpassen.

De uitdagingen van deze tijd bieden tegelijkertijd mogelijkheid tot innovatie, denkt brancheorganisatie INretail. "We zien dat winkels nu al hun gangpaden verbreden of kijken naar de mogelijkheden van eenrichtingsverkeer in de winkel", zegt een woordvoerder. "Want mocht het zo zijn dat de maatregelen na 28 april zo blijven, dan wil je daar op voorbereid zijn."

Deze periode is daar volgens hem ook echt voor bedoeld. "Sommige zaken zijn al vier weken dicht. Dat is wel een twaalfde van je jaaromzet die wegvalt. Ondernemers zijn ondernemers om juist nu die knop aan te zetten en te bedenken wat dan wel mogelijk is, en dat zien we dan ook gebeuren."

'Ook gewoon hoofd boven water houden'

Retaildeskundige Kitty Koelemeijer van Nyenrode University ziet ook dat ondernemers al bezig zijn met de voorbereiding op de anderhalvemetereconomie. "Maar het is nu vooral de vraag of we het met z'n allen volhouden."

Daarom is dit weekend volgens haar een belangrijk moment. "Het is een beetje het uur van de waarheid. Een test voor Nederlanders of ze zich aan de veilige afstand kunnen houden waardoor het aantal besmettingen afneemt, of toch hutjemutje gaan zitten, met alle gevolgen van dien."

Dat ondernemers nu zelf al aan de slag gaan met die anderhalve meter, juicht Koelemeijer toe. Volgens haar komt de echte ondernemer nu naar boven. Maar voorzichtigheid is geboden. "Het is hartstikke leuk om positief te doen, en deze periode leidt ongetwijfeld tot innovatie, maar je zult op dit moment maar in zo'n situatie zitten als ondernemer. Velen weten niet eens of ze het gaan redden. Dan denk je ook gewoon vooral heel hard na over hoe je het hoofd boven water moet houden."