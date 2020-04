'Gewoon Opnieuw' door Alex Klaasen wint Annie M.G. Schmidtprijs

Alex Klaasen laat in een video weten heel erg blij en trots te zijn. Hij bedankt de jury en de schrijver en componist van het lied. "Ik had een idee voor een lied en dan moet je altijd afwachten of mensen begrijpen wat je daarmee bedoelt", zegt hij. "En Jurrian en Peter begrepen dat."

Andere genomineerden voor de prijs waren Arjen Lubach met Beter in bed, Brigitte Kaandorp met Het is gebeurd, Kiki Schippers met Dorp, Mike Boddé met Ik dacht dat jij het was en Yvonne van den Eerenbeemt met La Fin.

De prijs zou eigenlijk 30 maart uitgereikt worden in Theater Bellevue in Amsterdam, maar dat ging niet door vanwege het coronavirus. Daarom werd de prijs vandaag bekendgemaakt op NPO Radio 5.

Klaasen vindt het jammer dat de prijsuitreiking niet doorging. "Ik had me heel erg verheugd op de liedjes van de anderen. Die heb ik stiekem grijsgedraaid, want ik vond ze allemaal retegoed." De zanger en acteur stelt voor de liedjes toch nog op te voeren, "desnoods met z'n vijven".