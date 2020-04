De coronapandemie raakt nu ook het Amerikaanse platteland

Op het plaatselijke radiostation van West Virginia wisselen tokkelende countrymuziek en alarmerende nieuwsberichten elkaar af. "Het coronavirus heeft in enkele weken tijd de regels van het dagelijkse leven veranderd", zo begint een sombere nieuwslezer het bulletin. Luisteraars kunnen aan een medisch expert in de studio vragen stellen over de coronapandemie, die als een niet te stoppen golf over Amerika spoelt.

In het plaatsje Clendenin lijk je heel ver verwijderd van de coronacrisis in grote steden als New York en Seattle. Door het bergdorpje kabbelt een beek en huizen zijn als plukjes verspreid over de beboste bergen. Veel woningen zie je niet eens vanaf de hoofdweg. Inwoners zijn weggestopt in hun hollers, de kleine valleien achter de bergruggen die alleen te bereiken zijn via onverharde wegen.

Toch heeft ook hier de coronacrisis toegeslagen. Het virus verspreidt zich steeds sneller over de afgelegen plattelandsgebieden van de Verenigde Staten. West Virginia is in oppervlakte anderhalf keer groter dan Nederland, maar het telt slechts 1,8 miljoen inwoners. Het was de laatste van de vijftig staten die een coronabesmetting registreerde, maar inmiddels telt West Virginia 462 bevestigde coronabesmettingen en vier doden.

Ook corona gepolariseerd

Zoals met alles in Amerika is ook de beleving van de coronapandemie gepolariseerd. De progressieve, dichtbevolkte staten aan de oost- en westkust, waar het virus vooralsnog de meeste slachtoffers heeft gemaakt, nemen de crisis een stuk serieuzer dan de het conservatieve midden van Amerika. Deze scheiding weerspiegelt zich ook in de peilingen: Democratische kiezers tonen zich meer bereid gehoor te geven aan de noodmaatregelen dan Republikeinse kiezers.

President Trump speelde daarbij een invloedrijke rol. "West Virginia is een conservatieve staat en kiezers luisteren heel goed naar wat de president zegt", vertelt Dr. Michael Brumage, medisch directeur van de kliniek in Clendenin.