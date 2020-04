Wat weten we allemaal nog niet over het coronavirus?

Verspreiding

Dat er geen helder zicht is op hoe het virus zich verspreidt, blijkt uit de verschillende maatregelen die landen nemen om de uitbraak in te dammen. In Nederland is de 1,5-meterregel heilig. Met die afstand is de kans namelijk miniem dat een virusdruppel na een hoest of nies in het gezicht van een ander terechtkomt.

In landen als de VS wordt burgers inmiddels ook geadviseerd zelfgemaakte mondkapjes te dragen. Dat heeft te maken met het vermoeden op basis van een aantal onderzoeken, dat het virus zich ook via microscopisch kleine druppels - zogenoemde aerosolen - kan verspreiden. Dergelijke deeltjes kunnen grotere afstanden afleggen en blijven langer in de lucht hangen. Zo zou het virus via praten of ademen al verspreid kunnen worden, denken Amerikaanse virusexperts.

Het is volgens viroloog Mariet Feltkamp, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum, nog geen reden om compleet anders naar de maatregelen rond het virus te kijken. Daarvoor is er nog te weinig onderzoek gedaan, zegt ze. Bijvoorbeeld naar hoe besmettelijk die aerosolen zijn. "En dat is ook lastig om in studieverband aan te tonen. Misschien kan het in proefdierverband; het zou me niet verbazen als dat momenteel al gebeurt", zegt Feltkamp.