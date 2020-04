Slob: we moeten het woord 'coronadiploma' niet meer gebruiken

Als het aan onderwijsminister Slob ligt, gebruikt vanaf nu niemand meer het woord 'coronadiploma' voor het middelbare schooldiploma van dit jaar. "Dat is een vals frame en moeten we echt niet doen", zegt Slob. "Middelbare scholieren krijgen ook dit jaar een volwaardig diploma, waarmee je toegang hebt tot het mbo, hbo of de universiteit."

Desondanks lieten heel wat eindexamenkandidaten NOS Stories weten zich zorgen te maken over de waarde van hun diploma, nu ze geen centrale eindexamens doen. Volgens Slob zijn die eindexamens belangrijk, maar kan je ook zonder: "We weten allemaal dat het niet het enige is wat je al die tijd hebt geleerd. Je hebt je vorming ook al gehad in de schoolexamens en in de jaren ervoor."

Toch kan het vervelend zijn als anderen wel suggereren dat je diploma makkelijk gehaald is. NOS Stories vroeg oud-scholieren van het VMBO Maastricht, waar in 2018 ook problemen met de eindcijfers waren, of zij hier nog last van hebben: