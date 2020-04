Tien jaar cel voor fatale brand in Rotterdam

Een 55-jarige man is veroordeeld tot tien jaar cel voor een dodelijke woningbrand in Rotterdam-Zuid, een jaar geleden. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn huurwoning op de eerste verdieping in brand heeft gestoken. Zijn 27-jarige bovenbuurman kwam om het leven.

De verdachte heeft de brandstichting altijd ontkend, meldt Rijnmond.

Uit camerabeelden bleek dat hij vlak voor de brand in de woning was geweest. De verdachte zegt dat er nog iemand anders via de achterkant naar binnen moet zijn gegaan, maar de rechter stelt dat dat nergens uit blijkt.

Paar duizend euro

De verdachte moet niet alleen tien jaar de gevangenis in. Hij moet de ouders van het slachtoffer ook 35.000 euro schadevergoeding betalen.

Het motief voor de brandstichting is nooit opgehelderd. De verdachte had een inboedelverzekering afgesloten voor het pand. Maar volgens zijn advocaat kan verzekeringsgeld geen reden zijn geweest om de brand te stichten. "Waarom zou hij dat doen voor een paar duizend euro, terwijl hij net had gehoord dat hij een goed betaalde baan kreeg?"