'Geen werk is geen inkomen', dus versoepelt zwaargetroffen Iran coronamaatregelen

Voor kleine ondernemingen en ambtenaren worden bepaalde coronabeperkingen dus wel opgeheven, onder de strikte voorwaarde van afstand te houden.

Volgens Mohr is niet iedereen daar blij mee. "Een vrouw die ik sprak in Teheran vindt het veel te vroeg om te versoepelen. Ze wil zelfs dat haar echtgenoot de komende weken vakantie opneemt, omdat het risico volgens haar veel te groot is."

Maar veel Iraniërs hebben eigenlijk geen keuze. De coronacrisis is voor hen een economische ramp bovenop de bestaande economische malaise en enorme inflatie, vertelt Mohr. "Voor sommigen is het noodzakelijk om weer aan de de slag te gaan, want geen werk is geen inkomen."

Regime spreekt van 'medisch terrorisme'

De economische problemen waren er al voor de coronacrisis, vooral vanwege de internationale sancties tegen Iran. Deze handelsbeperkingen maken het volgens de correspondent ook extra moeilijk om de uitbraak aan te pakken.

"Door de sancties zijn internationale transacties heel lastig, bijna onmogelijk. Daarom is het bijvoorbeeld ook moeilijk en duur om medische apparatuur en belangrijke beschermingsmiddelen te kopen. Daarom wil het regime dat de sancties nu worden versoepeld. Want volgens Iran is dit medisch terrorisme."

De islamitische republiek heeft een lening van 5 miljard dollar aangevraagd bij het IMF om de coronacrisis aan te pakken. Het regime claimt dat de Verenigde Staten deze lening tegenhoudt.

Correspondent Mohr: "De Iraanse regering blijft herhalen dat ze het virus heel erg goed bestrijden. Maar daar zetten mensen die ik spreek vraagtekens bij."