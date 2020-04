Vleessector waarschuwt voor overschot aan slachtdieren door coronacrisis

Nederlandse boeren raken hun slachtvee niet kwijt door de coronacrisis. De Centrale Organisatie voor de Vleessector waarschuwt dat vooral in de kalverhouderij grote overschotten dreigen, meldt Trouw.

Doordat de horeca gesloten is, is de vraag naar kalfsvlees voor bijvoorbeeld entrecote en kogelbiefstuk grotendeels weggevallen. De prijs voor kalveren is gekelderd. Zo zou een kalf vier week geleden nog meer dan 100 euro hebben gekost, op dit moment ongeveer 50 euro.

Slachterijen kiezen ervoor om minder dieren te slachten, waardoor slachtrijpe kalveren op de boerderij moeten blijven. De gevolgen voor de vleessector zijn groot, schrijft de krant. De dieren die normaal gesproken geslacht zouden worden, zijn, als ze twee weken langer op de boerderij zijn, minder waard.

Melkveehouders

Doordat ze meer tijd hebben om te groeien, is er voor de grotere dieren ook meer water en voedsel nodig. Ook produceren ze tegen die tijd meer mest en nemen ze meer ruimte in beslag, waardoor dierenwelzijnseisen in het gedrang kunnen komen.

Ook melkveehouders hebben volgens de vleessector problemen. Zo moet een koe jaarlijks een kalf krijgen om melk te produceren, maar als er minder kalveren worden afgenomen, moeten de melkveehouders meer kalveren zelf houden. Omdat de boeren daardoor meer fosfaat produceren, bestaat de kans dat ze de fosfaatwetgeving overtreden.

De Centrale Organistatie voor de Vleessector wil een financiële tegemoetkoming voor getroffen kalverhouders, meldt Trouw. De Partij voor de Dieren heeft minister Schouten gevraagd om fokbeperkingen in te stellen.