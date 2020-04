Is het coronavirus de ‘game changer’ voor de oorlog in Jemen?

Terwijl het virus in Saudi-Arabië flink om zich heen grijpt, zijn er in Jemen nog geen besmettingen gemeld. "Het is natuurlijk zo dat Jemen vanwege de oorlog een erg afgesloten land is, waardoor de kans op de import van het coronavirus kleiner was", Al-Zwaini. "Toch kan ik me niet voorstellen dat er nog geen besmettingen zijn. Ik denk alleen dat het nog niet zichtbaar is."

Correspondent Mohr noemt de lage testcapaciteit als belangrijke reden. "Jemen heeft weinig testkits. Bovendien zijn er ook weinig artsen en laboratoria om mensen te testen." Daarnaast vertelt ze dat het coronavirus voor veel burgers meer een bijzaak is dan een hoofdzaak. "De burgers in Jemen hebben de laatste jaren zoveel meegemaakt, zoals oorlog en ondervoeding. Hierdoor zien ze niet direct het belang van het virus."

Wel zijn er maatregelen genomen in Jemen om het virus te bestrijden. Zo zijn scholen en universiteiten dicht, bruiloften verboden en moeten mensen zoveel mogelijk thuis werken. "Maar slechts een deel van de bevolking houdt zich daaraan", vertelt Mohr.

Slechte gezondheidszorg

Als het coronavirus toeslaat in Jemen, kan dat volgens de correspondent tot een flinke ramp leiden. "De gezondheidszorg is erg slecht vanwege de oorlog. Veel ziekenhuizen zijn gebombardeerd en er zijn weinig IC-bedden en beademingsapparaten. En als je kijkt naar hoe snel ziektes als cholera en difterie zich konden verspreiden, dan betekent dat dat het aantal coronabesmettingen hier ook snel zal oplopen."

Volgens Al-Zwaini hebben daarom ook de Houthi-rebellen belang bij een wapenstilstand. "Als het virus zich eenmaal in Jemen verspreidt, dan zullen ook daar de menselijke en economische gevolgen immens zijn. Het is daarom niet alleen voor Saudi-Arabië een goed moment om de oorlog eervol te verlaten, maar ook voor de rebellen."