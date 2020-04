Eredivisie zit niet stil: paaspakketten, ouderen bellen en kaartjes sturen

En dat is dan nog maar de top-5 van de eredivisie. Uiteraard zetten ook de andere clubs zich in. Zo heeft FC Utrecht eveneens een online platform opgericht en was er bijvoorbeeld dinsdag een door de club georganiseerd optreden van de Utrechtse zanger Dennis Kroon in de tuin van een zorgcentrum in Bilthoven.

In Groningen bezorgen fans voedselpakketten bij mensen die hun pakket niet meer zelf kunnen ophalen en spelers van RKC Waalwijk brachten de overgebleven frisdranken, die normaal tijdens wedstrijden worden verkocht, langs bij de Voedselbank.