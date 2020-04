Ouwehands Dierenpark droomt van pandababy

De verzorgers van de twee reuzenpanda's in Ouwehands Dierenpark zien signalen dat het pandavrouwtje Wu Wen in verwachting is. De panda's die in 2017 uit China in de dierentuin van Rhenen arriveerden, hebben afgelopen januari gepaard en nu lijkt Wu Wen, het pandavrouwtje, zich te installeren in de kraamkamer in het pandaverblijf.

Zwangerschap bij reuzenpanda's is een kwestie van een toevalstreffer; vrouwtjes zijn eens per jaar een kleine twee dagen vruchtbaar en het is maar afwachten of het mannetje in die korte periode bereid is met haar te paren. Dat gebeurde in Rhenen dus in januari, en pas nu gedraagt Wu Wen zich anders.

Die lange tussentijd is niet vreemd, zegt José Kok, manager zoölogie bij Ouwehands, in het NOS Radio 1 Journaal. "Panda's kennen een verlate implantatie. Een bevruchte eicel nestelt zich niet direct in de baarmoeder, maar blijft een tijdje zweven. Pas als alle omstandigheden goed zijn, vindt de innesteling plaats."

Gedragsverandering

Het pandavrouwtje is steeds vaker in het beschutte kraamhol. "Ze sleept bamboe mee naar binnen, we denken dat ze een nest aan het bouwen is. Ze eet steeds vaker haar bamboe op in de kraamkamer", zegt Kok. Ook heeft ze er al in geslapen.

Behalve Wu Wens belangstelling voor het kraamhol is er ook een fysiologische aanwijzing dat ze zwanger is: in haar urine stijgt de hormoonspiegel. "We zitten kortom nog steeds in de race", zegt Kok.

De draagtijd is heel kort, de buik van het zwangere vrouwtje zwelt ook niet op want het jong komt piepklein en onderontwikkeld ter wereld.

De rust in de dierentuin, die sinds begin maart gesloten is voor het publiek, kan gunstig hebben gewerkt voor de zwangerschap, zegt zoöloog Kok. "Panda's zijn gevoelig voor geluid. In hun natuurlijke leefgebied in China, boven 1500 meter, is ook niet zo veel lawaai."

Het kan overigens nog op een teleurstelling uitlopen: Wu Wen was vorig jaar schijnzwanger, ook een vaker voorkomend verschijnsel bij reuzenpanda's. Maar omdat ze toen geen nest bouwde en nu wel, zijn de verwachtingen in Rhenen hoog gespannen.