Nog eens 6,6 miljoen Amerikanen vragen uitkering aan

In de afgelopen week hebben nog eens 6,6 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. In totaal hebben zich de afgelopen drie weken 16,8 miljoen inwoners van de VS tot de overheid gewend voor steun omdat ze werkloos zijn geraakt, een historisch dieptepunt. Dat betekent dat als gevolg van de coronacrisis al een op de tien werkenden is ontslagen.

Dat cijfer ligt in werkelijkheid nog hoger, omdat veel nieuwe werklozen er nog niet in zijn geslaagd hun aanvraag voor een uitkering in te dienen. De overbelaste overheidsloketten kunnen de stroom verzoeken niet aan. Bovendien worden in de officiële cijfers de mensen niet meegerekend die geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering: nieuwkomers op de arbeidsmarkt, mensen zonder verblijfsvergunning of met een heel laag inkomen en ook zzp'ers.

20 miljoen werklozen erbij in april

Er wordt rekening mee gehouden dat alleen in de maand april 20 miljoen Amerikanen hun werk kwijtraken. In 48 van de 50 staten zijn niet-essentiële zaken en ondernemingen waaronder restaurants, hotels en warenhuizen gesloten om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Uitgezonderd de voedingssector zette de middenstand in de laatste week van maart 97 procent minder om dan vorig jaar in dezelfde week.

Economen voorspellen dat de werkloosheid in de VS, in februari nog 3,5 procent, eind april zal zijn opgelopen naar 20 procent.

Ook de volksgezondheid in de Verenigde Staten wordt hard geraakt door het coronavirus. Meer dan een kwart van de besmettingsgevallen wereldwijd is vastgesteld in de VS. Er zijn inmiddels naar schatting 14.700 Amerikanen overleden aan de gevolgen van covid-19.