Steunpunt: Alle Nederlanders terughalen gaat niet lukken

Nog altijd zitten duizenden Nederlanders door de coronacrisis vast in het buitenland. Van de 23.000 mensen die zich hadden gemeld voor een speciale reisregeling voor gestrande reizigers, zijn er nog maar 4000 teruggekomen. De regeling is nu gesloten, aanmelden bij het speciale meldpunt Bijzondere Bijstand Buitenland kan niet meer, zegt Richard Weurding van het Verbond voor Verzekeraars in podcast De Dag.

Het verbond werkt samen met reisbrancheorganisatie ANVR, het ministerie van Buitenlandse Zaken en verschillende andere partners uit de reiswereld om repatriëringsvluchten te organiseren.

Het terughalen van de Nederlanders verloopt moeizaam, zegt Weurding. Dat heeft onder meer met landingsrechten te maken. Er moet worden gevlogen op plekken waar Nederlandse maatschappijen normaal niet komen. Voor een groot deel is het ook een diplomatieke operatie waar een lange adem voor nodig is, zegt Weurding. En hij verwacht ook niet dat het in alle gevallen gaat lukken om Nederlanders die vastzitten terug te halen.

"Avontuurlijke is er wel vanaf"

Dirk Royaards kan erover meepraten. Hij zit met zijn vriendin vast in Botswana. Ze waren op rondreis toen de grenzen plotseling gesloten werden, vertelt hij. Ze zijn de enige Nederlanders die vastzitten in dat land en het is onduidelijk hoe lang dat nog gaat duren. "Het avontuurlijke is er nu wel een beetje van af," zegt Royaards. "In het begin was het nog een beetje spannend en nu denk je toch: er kan van alles gebeuren."

Ook Bibi Boele zit vast in het buitenland. Sinds januari is ze in Australië. Ze meldde zich vorige week vrijdag voor de speciale regeling van Buitenlandse Zaken. Midden in de nacht kreeg ze een e-mail dat ze die zaterdag op een vlucht vanuit Melbourne meekon, maar het lukte haar niet om daar op tijd te komen.

Floor de Boer had wel succes. Ze charterde zelf een vliegtuig om vanaf een Filipijns eiland naar Manilla te komen. Daar kon ze op een vlucht naar Nederland komen.