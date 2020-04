Hoofd inlichtingendienst Irak benoemd tot kandidaat-premier

Voor de derde keer in ruim twee maanden heeft president Salih van Irak een kandidaat-premier naar voren geschoven. Het is het hoofd van de inlichtingendienst, Mustafa al-Kadhimi.

De benoeming volgde kort nadat de vorige kandidaat-premier, Adnan al-Zurfi, zijn ontslag had ingediend. Het lukte hem niet om een regering te vormen die werd gesteund door een meerderheid van het parlement.

Onrust en bloedige protesten

Het is al lange tijd onrustig in de Iraakse politiek. In november diende premier Abdul-Mahdi zijn ontslag in na maanden van anti-regeringsprotesten, waarbij honderden doden vielen. Maar doordat het anderen maar niet lukt om een meerderheidsregering te vormen, is hij nog altijd demissionair premier.

De hoop is dat de 53-jarige Kadhimi, die wordt gesteund door verschillende partijen in het versplinterde politieke spectrum in Irak, dit wel kan bereiken. Kadhimi heeft dertig dagen om een nieuwe regering te vormen.

In november sprak de NOS met vier Irakezen over de onrust in hun land: