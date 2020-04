Cultuursector roept mensen op geen geld terug te vragen voor gekochte kaartjes

Nederlandse theaters, concertzalen, evenement- en sportorganisatoren, musea en festivals doen de oproep aan het publiek om geen geld terug te vragen voor tickets die zij al gekocht hadden, maar die niet kunnen worden gebruikt vanwege de coronacrisis.

Op deze manier hoeven culturele instellingen minder geld terug te betalen en houden zij een buffer om na de coronacrisis nieuwe producties op te zetten of nieuwe voorstellingen en concerten in te plannen.

Drie mogelijkheden

Volgens directeur van het Utrechtse poppodium TivoliVredenburg Jeroen Bartelse zijn er drie mogelijkheden waar mensen gebruik van kunnen maken. Als een evenement verplaatst is, mag je het kaartje bewaren voor dat moment. Bij afgelasting kan een voucher aangevraagd worden voor een ander evenement of voorstelling. "Maar het is natuurlijk ook mogelijk om je geld terug te vragen, daar heb je gewoon recht op", benadrukt Bartelse.

Op dit moment schat Bartelse dat er vele honderdduizenden kaartjes voor duizenden evenementen verkocht zijn. "Als het geld volgens de normale regels terugbetaald wordt, is dat een enorme klap voor verschillende organisaties. Dat redden sommige zalen en festivals niet", zegt hij. "We hopen niet dat er geld wordt teruggevraagd, want we kunnen het hard gebruiken", legt hij uit. "Veel organisaties hebben de inkomsten niet alleen nodig om kosten te dekken, maar ook om te investeren in andere evenementen en in volgende seizoenen."

Hij roept mensen daarom op om "aardig te zijn". "Met een voucher wordt het probleem voor ons even uitgesteld. Het is daarmee niet opgelost." Het doet Bartelse pijn dat de cultuursector nu op zijn gat ligt. "Bij ons is het ook treurig", stelt hij. "Normaal gesproken bruist het iedere dag bij ons met duizenden bezoekers."

Vooral klap voor artiesten en zzp'ers

TivoliVredenburg heeft tot 1 juni 500 evenementen afgelast. Daar waren volgens Bartelse 130.000 tickets voor verkocht. "Dat is vooral erg voor onze artiesten en zzp'ers. Die zitten in een klap zonder werk."

Bartelse verwacht dat het nog wel even duurt voordat hij weer bezoekers in zijn zaal kan verwelkomen. "Ook als de maatregelen van het kabinet worden versoepeld, denk ik dat het nog wel even duurt. Misschien dat bijvoorbeeld musea dan langzaamaan wel kleine groepjes mensen kunnen toelaten", legt hij uit. "Voor grote concerten en festivals kunnen we op onze klompen aanvoelen dat het langer duurt. We waren als eerste dicht en zullen waarschijnlijk pas als laatste weer opengaan."

Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de sector de website www.bewaarjeticket.nl opgezet. Daar kunnen tickets ingewisseld worden voor vouchers die op een ander moment te gebruiken zijn.