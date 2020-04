Passagiersstroom KLM afgelopen maand gehalveerd door coronacrisis

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft afgelopen maand 54 procent minder passagiers vervoerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral op bestemmingen in Azië daalde het aantal passagiers, met ruim 61 procent.

KLM houdt momenteel bijna de hele vloot aan de grond. Sinds eind januari heeft KLM steeds meer bestemmingen en vluchten moeten annuleren. Eerst op China, daarna ook op onder meer Italië en Amerika, toen president Trump een inreisverbod voor Europeanen aankondigde.

In totaal werden bijna 1,3 miljoen passagiers afgelopen maand door KLM vervoerd. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 2,8 miljoen. Ook partner Air France heeft te maken met een forse daling. In maart vervoerden zij bijna 1,8 miljoen passagiers, ten opzichte van ruim 4,3 miljoen in maart 2019.

10 procent van de vluchten

Doordat steeds meer vluchten en bestemmingen werden geannuleerd, was de capaciteit van KLM in de laatste dagen van het jaar nog slechts 15 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

Vanaf april voert Air France-KLM nog 10 procent van de vluchten uit ten opzichte van vorig jaar. Dochterbedrijf Transavia vliegt helemaal niet meer. "Het is onduidelijk wanneer het wereldwijde KLM-netwerk weer terug zal zijn op zijn oorspronkelijke omvang", schrijft het bedrijf.

Steun van Nederlandse en Franse staat

Vorige week meldde persbureau Reuters dat Air France-KLM met banken praat over miljarden euro's aan noodleningen om daarmee de coronacrisis te doorstaan. KLM zou 2 miljard euro aan steun willen ophalen en Air France 4 miljard euro, en de Nederlandse en Franse staat zouden garant willen staan voor de leningen.

Minister Hoekstra van Financiën heeft dat niet bevestigd, maar zegt wel dat hij intensieve gesprekken voert met Air France-KLM en de Franse staat. Ruim drie weken geleden zei Hoekstra al in tv-programma Buitenhof dat het kabinet alles gaat doen wat nodig is om KLM en Schiphol overeind te houden.